Kaymakam Özdemir, okul servis şoförleriyle toplantı yaptı

İlçe Öğretmenevi konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Ahmet Özdemir, Belediye Başkan vekili Emin Kılıçaslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, İlçe Emniyet Nahit Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karaca, taşıma merkezi okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.

Toplantıya başkanlık eden Kaymakamı Ahmet Özdemir, taşımacılık konusunda herkesin son derece titiz davranması gerektiğini belirterek, “Dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan birisi öğrencileri toplandıkları yerden alıp yine aynı yerde bırakmalarıdır. Bu işi böyle yaparsanız bizler memnun oluruz, ev açısından da ailelerimiz memnun olur” ifadelerine yer verdi.

Taşımalı öğrenci ve yemekleri konusunda bilgi veren ilçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek'te, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması adına her türlü tedbiri alacaklarını, taşıma işini yapan kişi ve kurumların mevzuatın öngördüğü şekilde, sorunsuz bir biçimde bu işi yapmalarını istedi. Dilek, öğrenci taşıma ve yemek işlerini de yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra okul servislerinde yaşanılan sorunlar ile ilgili konular ele alındı.