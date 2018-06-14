Kaymakam Özdemir’den şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Özdemir’e Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Özgür Polat Yavuz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Osman Öztürk, İlçe Müftüsü Necmi Ünsal ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cevdet Yiğit eşlik etti.

Kaymakam Özdemir, beraberindeki protokol üyeleri ile şehit ailelerini ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Özdemir, "Sizlere her zaman kapımız açıktır. Maddi ya da manevi sıkıntılarınız olursa bizlere iletin, sıkıntılarınızı çözmek bizim görevimiz" dedi.

Maddi ve manevi her konuda şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirten Özdemir, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Vatanımızın birliği, beraberliği ve huzuru için en kıymetli varlığı olan canlarını feda eden şehitlerimize minnet borçluyuz. Şehit aileleri bizlere emanettir. Gözümüz, kulağımız şehit ailelerinin üzerinde olacak" diye konuştu.

Kaymakam Özdemir’in ziyaretinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden şehit aileleri ise, protokol üyelerine teşekkür etti.