İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Şahin'den şehitlik ziyareti

Arguvan ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin, şehitliği ziyaret ederek şehit aileleri ile bir araya geldi.


Burada konuşan Kaymakam Şahin, “Devlet ve millet olarak aziz şehitlerimizin ailelerine minnet ve şükranlarımızı sunarız. Her daim arkanızda devletimiz ve milletimiz var. Sizlerin yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Kapımız sizlere her daim açıktır. Bizler bu topraklar üzerinde rahatça yaşayabiliyorsak bu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu minnet borcunu ödeyebilmemiz mümkün değildir, şehitlerimizin aziz ruhu şad olsun” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.