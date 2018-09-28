Kaymakam Şahin'den şehitlik ziyareti

Burada konuşan Kaymakam Şahin, “Devlet ve millet olarak aziz şehitlerimizin ailelerine minnet ve şükranlarımızı sunarız. Her daim arkanızda devletimiz ve milletimiz var. Sizlerin yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Kapımız sizlere her daim açıktır. Bizler bu topraklar üzerinde rahatça yaşayabiliyorsak bu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu minnet borcunu ödeyebilmemiz mümkün değildir, şehitlerimizin aziz ruhu şad olsun” diye konuştu.