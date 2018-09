Kaymakam Sakar’a veda yemeği

Gedik Sosyal Tesislerinde gerçekleşen veda yemeğine ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, birlikte görev yapmaktan büyük bir onur duydukları Kaymakam Ali Sakar’a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Başkan Çınar “ İlçe Kaymakamımız Ali Sakar’ı uğurlamanın gerçekten hüznünü yaşamaktayız. Malatya ve Yeşilyurt’un yaşam standardını daha iyi bir noktaya taşımak adına bilgi ve birikimlerinden sürekli istifade ettiğimiz Kaymakamımız Ali Sakar ile uyumlu bir hizmet dönemini geride bırakıyoruz. Göreve geldiği günden itibaren ülkemiz, kentimiz ve ilçemizin refahı, huzur ve mutluluğu için mesai yapan Kaymakamımıza her zaman kapımız ve gönlümüz açıktır. Kaymakam Bey ile birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşadık, aslında çok erken bir ayrılık oldu. Tabii ki devletimizin aldığı bu kararı saygıyla karşılıyoruz, ülkemizin neresinde görev yaparsak yapalım o görev hepimiz için kutsaldır. Sayın Kaymakamımız ile çok güzel çalışmaların altına imza atarak, birlikte güzel projeler hayata geçirdik. Yeşilyurt’ta ağabeylerinin ve kardeşlerinin olduğunu her zaman bilmesini isterim, bizde kendisini hiç unutmayacağız. Kentimize ve ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve yeni görev yeri olan Gazipaşa Kaymakamlığında da üstün başarılar diliyorum.”şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’ta görev yaptığı bir yıllık görev süresi boyunca çok güzel dostluklar kurduğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ise onuruna verilen yemekten dolayı teşekkür etti. Sakar, “Görev yaptığımız süre içerisinde Yeşilyurt’u ve Yeşilyurtluları gerçekten çok sevdik, gönülden hizmet etmeye çalıştık, kalbimde her zaman farklı bir yeriniz olacaktır. Yeşilyurt gibi son dönemlerdeki hizmetlerle gelişen ve büyüyen bir ilçede görev yapmanın gururunu yaşadım. Bu dönemde çok değerli insanlarla çalıştım, her şeyden öte kibirden uzak mütevazi yaşam biçimiyle ilçemize hizmet eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Belediye personellerine, uyum içerisinde çalıştığımız Kaymakamlık personellerine, Kurum Müdürlerimize ve değerli personellerine çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’ta çok güzel anılarım var, çünkü ikinci evladımız Yeşilyurt’ta doğdu, bir yanımız bundan sonra Yeşilyurt olacak. Tanışmaktan her zaman onur duyduğumuz dostluklar edindik. Sizlere veda etmenin hüznünü yaşamaktayım, hakkınızı helal edin, ben hakkımı helal ettim” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, günün anısına Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar’a tablo hediye etti.

Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Ali Sakar, önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacak.