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10 Ağustos 2018 13:55

Kaymakam Zengince mahalle gezilerine devam ediyor

Göreve başladığı günden beri halkın sorunlarını yerinde inceleyerek çözüm yollarını araya Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’nin son durağı Hacılar Sırakoz Mahallesi oldu.

Kaymakam Zengince mahalle gezilerine devam ediyor

10 Ağustos 2018 13:55


Burada mahalle halkının sorunları ve çözümü yönünde fikir alışverişinde bulunan kaymakam Zengince, “Biz devlet olarak kanunlar çerçevesinde halkımızın sorunlarını yerinde görüp, onlardan aldığımız önerileri de değerlendirerek meselelerin çözümüne yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bazen bizim yetkimizde bazen de yetkimiz dışında olabiliyor. Ama neticede halkımızın refahı ve sorunsuzca yaşam sürdürmeleri için varız” şeklinde konuştu.


Mahalle Muhtarı Hatem Kaçaman ise, “Sorunlarımızı yeninde dinlemek için mahallemize gelmek suretiyle bizleri şereflendiren Kaymakamımıza ve beraberindeki heyete teşekkür ederiz. Mahalle halkı olarak kaymakamımıza sorunlarımızı ve makul olan çözüm önerilerimizi sunduk. Kendisi de gerekli mevzuat çerçevesinde yapılabilecekleri değerlendireceklerini söyledi” ifadelerini kullandı.


Hacılar Sırakoz Mahallesinde yapılan ziyarete Kaymakam Enver Hakan Zengince’nin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Topal, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Dengir Maden, İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Sinan, SYD Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş , Hacılar Sırakoz Mahalle Muhtarı Hatem Kaçaman, Hacılar Şeyhli Mahalle Muhtarı Duran Ortakaya ve vatandaşlar katıldı.




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