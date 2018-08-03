Kaymakam Zengince Sarıçiçek yaylasına çıktı

Kaymakam Zengince ziyarette yaptığı konuşmada, “Sarıçiçek yaylasındaki temiz hava ve yüzlerce endemik bitki floryası beni çok şaşırttı. Hayvancılık için mükemmel alanlar, sürü sahiplerinin su sıkıntıları olduğunu örgendik, çözüm için çalışma gerçekleştireceğiz” dedi.

Kaymakam Zengince, hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerinin semaverde çay ikramlarını da geri çevirmeyerek sohbet edip sıkıntılarını dinledi.

Küçükbaş hayvanların sahibi İbrahim Korkut ve büyükbaş hayvan sahibi Abuzer Telli ise, yaylada ilk defa bir Kaymakam gördüklerini belirterek, Zengince’ye teşekkür ettiler.