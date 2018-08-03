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03 Ağustos 2018 18:21

Kaymakam Zengince Sarıçiçek yaylasına çıktı

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende ilçesinin en yüksek coğrafi alanlarından olan Sarıçiçek yaylasına çıkarak 2 bin rakımlı bölgede yaşayan çobanları ziyaret etti.

Kaymakam Zengince Sarıçiçek yaylasına çıktı

03 Ağustos 2018 18:21


Kaymakam Zengince ziyarette yaptığı konuşmada, “Sarıçiçek yaylasındaki temiz hava ve yüzlerce endemik bitki floryası beni çok şaşırttı. Hayvancılık için mükemmel alanlar, sürü sahiplerinin su sıkıntıları olduğunu örgendik, çözüm için çalışma gerçekleştireceğiz” dedi.


Kaymakam Zengince, hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerinin semaverde çay ikramlarını da geri çevirmeyerek sohbet edip sıkıntılarını dinledi.


Küçükbaş hayvanların sahibi İbrahim Korkut ve büyükbaş hayvan sahibi Abuzer Telli ise, yaylada ilk defa bir Kaymakam gördüklerini belirterek, Zengince’ye teşekkür ettiler.




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