Kazada yaralanan genç kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Malatya- Sivas karayolu Topsöğüt- Şahnahan yol ayrımında yaşanan kazada Ufuk Mazıcı yönetimindeki 44 FD 137 plakalı otomobil, Şahnahan istikametinden gelen Furkan Arınç yönetimindeki 01 DCL 55 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Arınç ve arkasında yolcu olarak bulunan Feyzullah Fırat yola savruldu. Bu sırada Malatya istikametine doğru gelen Muhittin Karael yönetimindeki 44 PS 608 plakalı yolcu otobüs ise yola savrulan Feyzullah Fırat’a çarptı.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 19 yaşındaki Feyzullah Fırat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, motosiklet sürücüsü Furkan Arınç ise kazayı kırıklarla atlattı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.