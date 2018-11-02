Keman ve piyano ile Yurt Ezgileri konserine yoğun ilgi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde keman ve piyano ile Yurt Ezgileri konseri düzenlendi.

Konsere İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Rektör danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Doç. Dr. İlhan Erdem, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik'in yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Solist Öğretim Görevlisi Orçun Akgün'e Prof. Dr. Ersan Çiftçi kemanıyla, Prof. Dr. Cemal Yurga piyanosuyla ve Öğretim Görevlisi Mehmet Zeki Giray kanunuyla eşlik etti.

Konserde, Çeçen Kızı, Sultan-i yegâh Sirto gibi Türk Mûsikisinin güzide eserlerinin yanı sıra Kaytağı ve Meni Attın Aygız Ataşa gibi Azeri halk ezgilerine de yer verildi. Halk oyunu sanatçısı Gökhan Menekşe tarafından icra edilen Harmandalı Zeybeği gösterisi ile renklenen konser, izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.

Konser bitiminde 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay konser ekibine çiçek verdi.