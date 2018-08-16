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16 Ağustos 2018 15:35

Kent Konseyi Yaz Kur’an Kursu sona erdi

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği ve Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü işbirliğinde 7-15 yaş arası çocukların katıldığı “ Yaz Kur’an Kursu” gerçekleşen sertifika takdimi ile son buldu.

Kent Konseyi Yaz Kur’an Kursu sona erdi

16 Ağustos 2018 15:35


Sanat Sokağında bulunan Malatya Kent Konseyi Hamit Fendoğlu sınıfında 25 çocuk kursiyere dönem boyunca kurs hocası Yasin Bingöl tarafından Elifba, Kur’an-ı Kerim, Dini Bilgiler ve Siyer eğitimleri verildi.


Kursun son gününde çocuklar ile birlikte sertifika programına katılan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu çocukların sosyal hayatta katılımlarını artırmak ve aynı zamanda yaz tatilini iyi değerlendirmelerine destek olmak amacıyla Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ile birlikte kursu açtıklarını söyledi.


Çobanoğlu, “Çocuklar bizim geleceğimiz ve bizler geleceğimize sahip çıkmak adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışmalıyız, yaz tatili boyunca koordineli çalıştığımız Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne, Kuran Kursu hocamıza, çocuklarını konseyimize gönderen ailelere yorulup emek verip buraya kadar gelen öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Kur’an-ı Kerim Kursu eğitmeni Yasin Bingöl ise, çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye ve okumaya çok hevesli olduklarını bundan dolayı kursun çok verimli geçtiğini vurgulayarak, 25 Öğrencinin tamamının Kuran-ı Kerim’e geçtiğini ifade ederek kursun açılmasına destek olan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne ve Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ’ne teşekkür etti.




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