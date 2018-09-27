Kent Konseyi'nden aşure programı

Programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı İhsan Gencay, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve Engeliler Koordinasyon Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz ve Malatya Kent Konseyi üyeleri katıldı. Muhammed Kaya tarafından sunulan ney dinletisinden sonra açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu Muharrem ayının manevi atmosferinin yaşatılması için aşure ikramının bir vesile olduğunu belirterek, “Asıl amacımız bir araya gelerek birbirimizin sıkıntılarına ve sevinçlerine ortak olmak” dedi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut toplumsal bağları güçlendirmek adına birlik ve beraberlik vurgusu içeren programlara önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Aşure gününün birliktelik ve dayanışma için önemli günlerden biri olduğunu hatırlatan Bulut, “Aşure günü dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu programda desteklerinden ötürü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hacı Uğur Polat'a ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi. Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve Engeliler Koordinasyon Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz aşurenin ülke olarak kültürümüzün, geleneklerimizin ve farklılıklarla bir arada yaşamanın güzel bir örneği olduğunu belirterek, toplum içinde birliktelik duygusuyla Alevi, Sünni, engelli, kadın, erkek herkesin barışık ve uyumlu bir şekilde yaşadığı takdirde toplumun daha ileriye gideceğini vurguladı. Konu ile ilgili konferanslarını sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gencay da Muharrem ayının önemine değinerek aşurenin kök anlamının öşürden geldiğini öşrün ise ‘ toprakta elde edilen ürünün onda birinin alındığı zekat'

anlamına geldiğine açıkladı.

Muharrem ayında gerçekleşen Hz. Hüseyin'in ve onunla birlikte şehit olan 72 arkadaşının Kerbela Hadisesini de anlatan Gencay, aşurenin içindeki malzemeler gibi farklılıkların olduğunu ama bir araya gelince kendine has tadının olduğunu belirterek birlik ve beraberlik içinde yaşamanın güzelliğine, ayrışmanın da huzursuzluğa ve kargaşaya sebep olacağı vurgusu yaptı.

Konferans programının akabinde katılımcılara Malatya Kent Konseyi tarafından aşure ikram edildi.