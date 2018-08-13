Kent Konseyinden bol ödüllü fotoğraf yarışması

Kente ve insana dair bir duyarlılık oluşturmak adına başlatılan fotoğraf yarışmasına Türkiye’nin her yerinden katılma imkanı sağlanıyor. Yaptığı yazılı açıklama ile Malatya Kent Konseyi olarak her yıl toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla bir yıl boyunca devam edecek olan lokomotif projeleri hayata geçirdiklerini belirten Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu “Kendine ve Kentine Saygı Duy Projesi kapsamında fotoğraf yarışmasıyla da çok nitelikli ve kapsayıcı fotoğraflar ile belki anlatmak istediğimiz birçok şeyi de bir fotoğraf karesi sayesinde iletme imkanı bulacağız" dedi.

Genel sekreterlikten alınan bilgiye göre Malatya Büyükşehir Kent Konseyi organizasyonunda, MAFSAD ve Türkiye Fotoğrafçılık Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek olan ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda ‘Hayvanlara Merhametli Ol, Çevreni Temiz Tut, Yayalara Yol Ver, Kentine Sahip Çık, Engellilerin Hakkını Koru, Yeşili Koru, Suyu Tasarruflu Kullan, Kaldırımı Yayalara Bırak, Kent Mobilyalarını Koru, Yaşlılara Saygılı Ol, Gürültü Kirliliğine Engel Ol, Trafik Kurallarına Uy’ olmak üzere 12 ayrı tema üzerinden 12 ayrı ödül olacağı ve her tema için bin TL verileceği belirtildi.

Alanında uzman jüri heyeti tarafından değerlendirmenin yapılacağı Ulusal Fotoğraf Yarışmasına son katılım tarihinin 10 Aralık 2018 tarihi olduğu açıklandı.

Genel Sekreterlikten alınan bilgiye göre ilgiye göre Yarışma fotoğraflarının online olarak gönderilmesi ve doğrudan https://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=792 ve www.malatyakentkonseyi.com adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edileceği belirtildi.