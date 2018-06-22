Kent Konseyinden duyarlı polise plaket

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen plaket törenine İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve polis memuru Seyit Kurtulmuş katıldı.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, bütün canlıların yaşama, beslenme, barınma gibi temel haklara sahip olduğunu vurgulayarak, “Günümüz kentlerinde insanlar kendileri için güzel alanlar oluştururken diğer canlıları maalesef ihmal ediyor. İnsanlar hayvanlardan, bitkilerden doğadan uzaklaşmaya başlıyor” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Kent Konseyi olarak 2018 yılında başlatmış oldukları Kendine ve Kentine Saygı Duy projesinde “Hayvanlara merhametli Ol” temasını ele aldıklarını ifade eden Çobanoğlu “Proje kapsamında hayvan hakları konusunda çeşitli faaliyetler gerçekleştirirken polis memuru arkadaşımız Seyit Kurtulmuş’un yapmış olduğu örnek davranış bizleri ziyadesiyle memnun etti ve gururlandırdı. Kendisine ve emniyet teşkilatına göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, emniyet teşkilatının temel vazifesinin sadece güvenlik olmadığını, doğayı ve hayvanları koruma noktasında da önemli görevleri olduğunu belirtti. Polis Memuru Seyit Kurtulmuş’un yapmış olduğu örnek davranışım insani temel görev olarak yerine getirdiğini söyleyen Urhal, toplum içinde her bireyin bu tutum ve davranışı sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Polis Memuru Seyit Kurtulmuş’a göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür eden Urhal, Malatya Büyükşehir Kent Konseyine toplum içinde büyük bir farkındalık oluşturacak ve örnek bir çalışma olan “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi için de ayrıca teşekkür etti.

Polis memuru Seyit Kurtulmuş da, yapmış olduğu davranışın toplum içinde örnek teşkil etmesi ve toplumu olumlu yönde etkilenmesinden dolayı onur duyduğunu belirterek, İl Emniyet Müdürüne ve Kent Konseyi Genel Sekreterine teşekkür etti

Polis memuru Seyit Kurtulmuş’a Malatya Büyükşehir Kent Konseyi tarafından teşekkür plaketi takdim edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da başarı belgesi verildi.