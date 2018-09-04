Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 16:04

Kent Konseyi’nden sosyal deney

Malatya Kent Konseyi tarafında 2018 yılında başlatılan “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi ile toplu taşıma araçlarında özellikle kadınlara, yaşlılara, hastalara yer verme konusunda yapılan sosyal deneylerle kamuoyunda farkındalık oluşturuluyorMalatya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracında gerçekleştirilen sosyal deneyde hastane durağında otobüse binen kadın yolcuya genç yolcu tarafından yer verildi.

Kent Konseyi’nden sosyal deney

04 Eylül 2018 16:04

Malatya Kent Konseyi tarafında 2018 yılında başlatılan “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi ile toplu taşıma araçlarında özellikle kadınlara, yaşlılara, hastalara yer verme konusunda yapılan sosyal deneylerle kamuoyunda farkındalık oluşturuluyor


Malatya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracında gerçekleştirilen sosyal deneyde hastane durağında otobüse binen kadın yolcuya genç yolcu tarafından yer verildi. Bu arada otobüs de bulunan kent konseyi gönüllü üyeleri tarafından konfeti patlatılması ve alkışlanması araçtaki yolculara tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, genç yolcuya göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı plaket takdim etti. Batar, Kendine ve Kentine Saygı Duy projesi kapsamında toplum içinde farkındalık uyandırmak amacıyla birden fazla sosyal deney yaptıklarını söyleyerek, “ Gençlerin göstermiş oldukları hassasiyet bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” şeklinde konuştu.


Genel Sekreterlik olarak proje kapsamında farklı konular alanında sosyal deneylerin devam edeceğini belirten Batar, “Genç yolcumuza ve sosyal deneyde rol alan konsey gönüllü üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Araçtaki yolcular, toplumsal kurallar konusunda toplumun her kesiminin hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyerek, bu kuralların aileden öğrenildiğini ve kültürümüzün bir parçası olduğunu vurguladılar ve 2018 yılı lokomotif projesi olan Kendine ve Kentine Saygı Duy projesi için Kent Konseyine teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç