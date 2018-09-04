Kent Konseyi’nden sosyal deney

Malatya Kent Konseyi tarafında 2018 yılında başlatılan “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi ile toplu taşıma araçlarında özellikle kadınlara, yaşlılara, hastalara yer verme konusunda yapılan sosyal deneylerle kamuoyunda farkındalık oluşturuluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracında gerçekleştirilen sosyal deneyde hastane durağında otobüse binen kadın yolcuya genç yolcu tarafından yer verildi. Bu arada otobüs de bulunan kent konseyi gönüllü üyeleri tarafından konfeti patlatılması ve alkışlanması araçtaki yolculara tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, genç yolcuya göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı plaket takdim etti. Batar, Kendine ve Kentine Saygı Duy projesi kapsamında toplum içinde farkındalık uyandırmak amacıyla birden fazla sosyal deney yaptıklarını söyleyerek, “ Gençlerin göstermiş oldukları hassasiyet bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” şeklinde konuştu.

Genel Sekreterlik olarak proje kapsamında farklı konular alanında sosyal deneylerin devam edeceğini belirten Batar, “Genç yolcumuza ve sosyal deneyde rol alan konsey gönüllü üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Araçtaki yolcular, toplumsal kurallar konusunda toplumun her kesiminin hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyerek, bu kuralların aileden öğrenildiğini ve kültürümüzün bir parçası olduğunu vurguladılar ve 2018 yılı lokomotif projesi olan Kendine ve Kentine Saygı Duy projesi için Kent Konseyine teşekkür ettiler.