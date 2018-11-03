Kent Konseyinden sürücülere oto kokusu

Malatya Kent Konseyi tarafından ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy' projesi kapsamında araç sürücülerine oto kokuları dağıtıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 2018 yılı lokomotif projesi olan ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy' projesi kapsamında kente gösterilen özenin hafızalarda kalması amacıyla Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından yayalara, minibüs, otobüs ve taksi duraklarına oto kokuları dağıtıldı.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından dağıtılan araç içi kokularının üzerinde toplumsal kurallar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Hayvanlara merhametli ol, çevreni temiz tut, yayalara yol ver, kentine sahip çık, engellinin hakkını koru, yeşili koru, suyu tasarruflu kullan, kaldırımı yayalara bırak, kent mobilyalarını koru, yaşlılara saygılı ol, gürültü kirliliğine engel ol, trafik kurallarına uy' gibi temalar yer alıyor.

Bu projeyle ihmal edilen toplumsal kuralların gün yüzüne çıkarılmasını hedeflendiği belirtilirken, dağıtılan oto kokuları ise sürücüler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Otomobil ve minibüs şoförleri ise yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Kent Konseyi Genel Sekreterliği'ne teşekkür etti.