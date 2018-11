Kente saygı için resim ve kompozisyon yarışması düzenlenecek

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile “Toplumsal Hayat ve Kurallar ”temasıyla ortaokul düzeyinde resim, “ Neden Kendimize ve Kentimize Saygı Duymalıyız” temasıyla da lise düzeyinde kompozisyon yarışması düzenliyor.

Büyükşehir Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Sağlık, Eğitim, Kültür, Gençlik, Ekonomi, Aile, Adalet gibi alanlarda karşımıza çıkan ve geçmişten gelen ahlaki değerleri yeni hayat biçimleri içerisinde faydalı bir şekilde ortaya çıkartabilmek, toplumun birbirlerine karşı yükümlülüklerini hatırlatmak, aynı zamanda bireyin çevresi ile uyumlu olması ve çevresine değer katmasını sağlamak, toplumsal yaşama katkı sağlayacak bir vizyon oluşturmak adına “Resim ve Kompozisyon Yarışması” düzenleneceği belirtildi.

Son başvuru 14 Aralık Cuma

Başvuruların 14 Aralık Cuma 2018 tarihine kadar Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğine şahsen yapılacağı belirtilirken, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eserlerin altın ile ödüllendirileceği paylaşıldı.

Resim yarışması katılım koşulları ile ilgili olarak, “Ortaokul 5.6.7. ve 8. Sınıfları kapsayan tüm öğrenciler. Resim için her türlü teknik, boyut ve malzeme kullanımı serbesttir. Öğrenciler çevre temizliği, trafik kuralları, hayvan sevgisi, su israfı, yaşlılara ve engellilere saygı, yeşili koruma, kaldırımı işgal etme, kent mobilyalarını koruma, gürültü kirliliği gibi konularda resimler çizecekler. Her öğrenci yarışmaya daha önce ödül almamış ve bir yerde sergilenmemiş en fazla bir resim ile katılacaktır. Eserler katlanmadan ve yıpranmayacak şekilde Büyükşehir Belediyesi arkası Sanat Sokağı'nda bulunan Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğine elden teslim edilecektir. Yıpranan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencilerin ad, imza gibi işaretleri bulunmayacaktır. Öğrenciler eserlerini Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğine getirip, katılım başvuru formunu doldurarak, yarışmaya dahil olacaktır. Yarışmaya katılan eserlerin her türlü yayın hakları Malatya Kent Konseyi'ne aittir. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2018 Cuma. Yarışmaya katılım ücretsizdir” denildi.

Kompozisyon yarışması katılım koşulları ile ilgili olarak ise, Lise ( 9.10.11.12.) sınıfları kapsayan tüm öğrenciler. “Neden Kendimize ve Kentimize Saygı Duymalıyız?” ana başlığında öğrenciler çevre temizliği, trafik kuralları, hayvan sevgisi, su israfı, yaşlılara ve engellilere saygı, yeşili koruma, kaldırımı işgal etme, kent mobilyalarını koruma, gürültü kirliliği içeren kompozisyonlar yazacaklar. Eserlerin yazımı üç (3) sayfayı geçmeyecektir. Eserler bilgisayar çıktısı olarak ve CD'ye aktarılmış bir şekilde teslim edilecektir. Kağıtların arka yüzü kullanılmayacaktır. Değerlendirmede kompozisyon yazma kuralları ve imla dikkate alınacaktır. Her öğrenci en fazla bir kompozisyonla yarışmaya katılabilecektir. Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencilerin ad, soyad, imza gibi işaretleri yer almayacaktır. Eserin sonunda rumuz ismi eklenecektir” ifadelerine yer verildi.