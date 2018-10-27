Kernek Caminin temeli atıldı

1953 yılında Hacı Mehmet Karagözlü tarafından yapılan Kernek Camii, yıkıldıktan sonra yerine torunu Nüvit Karagözlü tarafından yenisi yaptırılacak. Kasım ayı içerisinde yıkımı tamamen gerçekleştirilecek olan Kernek Camii'nin 15 ay gibi kısa bir sürede yenisi yapılarak hizmete sınılması bekleniyor. Kernek Camii temel atma törenine, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Ümit Çimen, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Temel atma töreninde konuşan Nüvit Karagözlü, mevcut caminin artık yıprandığını ve yerine yenisini yaptıracaklarını belirterek, “Bu cami 1950 yılında benim rahmetli dedem tarafından yaptırılmıştı 45 yıldır bizzat kendisini ilgileniyordu tüm ihtiyaçlarıyla, ama artık bu camisinin miadı doldu. Allah nasip ederse inşallah camimiz şuanda burada yapılacaktır” ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Karagözlü ailesi tarafından yaptırılacak olan Kernek Camii'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Tabi Kernek Malatya için önemli bir merkez, yani türkülere konu olmuş şiirlerde türküler geçen bir yer Kernek. Buradaki cami cemaate yeterli gelmiyordu. İnşallah yeni camimiz daha büyük ve yeterli olacak” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Hayır sahibi Nüvit Bey ve ailesine gerçekten çok teşekkür ediyoruz, camiler çok çok önemli özellikle bizim medeniyetimiz bakımından çok önemli. Medeniyetimizin esasında camiler ve mescitler üzerine kuruldu. Kernek meydanı Malatya için simge meydanlarından birisi. Şimdi yetersiz kalan camimizin yerine daha güzel daha kapsayıcı bir şekilde cemaatin rahat namaz kılacağı ibadet edeceği bir cami yapılacak inşallah” diye konuştu.