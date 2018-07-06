Kernek Külliyesi daha nezih bir hale getiriliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Daire Başkanları, ilgili Şube Müdürleri ile birlikte Kernek Külliyesi iç avlusunun üzerinin kapatılması çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kernek Külliyesi’nin yaklaşık 800 m2 olan açık iç avlusunun üzerinin çelik konstrüksiyon taşıyıcılı üstü sandviç panel, altı ise ahşap lambri olacak şekilde kapatılacağını belirten Başkan Polat, “Kernek Külliyemizin iç avlusunun üzeri açık olduğundan dolayı sıcak ve yağışlı havalarda bazı olumsuzluklar yaşanmaktaydı. Yapılan çalışmalar sonrasında Kernek Külliyemizi daha nezih ve güzel hale getirmiş olacağız. Çalışmalar tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Bu alanın üzerinin kapatılması ile birlikte daha aktif bir şekilde kullanılacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin dört bir tarafında her kesimden insana farklı birçok alanda ve branşta eğitimler ve kurslar verdiklerini belirten Polat, “Kernek Külliyemiz kapasite bakımından oldukça fazla kursiyerimize hizmet vermektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda hizmet üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Polat inceleme gezisi sırasında Kernek Külliyesi içerisinde bulunan sınıfları ve kütüphaneyi gezerek kursiyerlerle sohbet etti.