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Kernek Külliyesindeki öğrencilerden Kızılay'a bağış

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi’nde etüt ve rehberlik faaliyetlerine katılan ortaokul öğrencileri, Türk Kızılayı’na harçlıklarını bağışladılar.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi'nde etüt ve rehberlik faaliyetlerine katılan ortaokul öğrencileri, Türk Kızılayı'na harçlıklarını bağışladılar.


Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi'nde etkinliklere katılan kursiyerler adına bir grup öğrenci, öğretmenleri nezaretinde Kızılay Malatya Şubesini ziyaret etti.


Öğrenciler, daha önce Kızılay'dan aldıkları kumbaraları dolu olarak yetkililere teslim ettiler. Kernek Külliyesi'nde etüt ve rehberlik kurs etkinliklerine katılan öğrencilerin Değerler Eğitimi kapsamında uygulamalı olarak “Yardımlaşma” konusunu işledikleri kaydedildi. Bu çerçevede harçlıklarını Türk Kızılayı kumbaralarına bırakan öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine yardımlarının ulaştırılmasını istediler.


Öğrencilere teşekkür eden Türk Kızılayı Malatya Şubesi Genel Hizmet Yönetici Mehmet Karanfil, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Karanfil, öğrencilere Kızılay'ın Türkiye ve dünyada yaptığı faaliyetleri kısaca anlattı. Ziyarette öğrencilere meyve suyu ve çikolata da ikram edildi.

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