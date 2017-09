Uluslararası Kervansaray Buluşmaları dolu dolu geçiyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonu’nda trap skeet ve okçuluk atışlarının yanı sıra Şemsiye Sokakta Fahri Kayahan anısına türkü dinletisi yapıldı.

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonu’nda trap skeet ve okçuluk atışları yapıldı. Burada konuşan Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, düzenlenen etkinliklerin kapsamını daha da genişleteceklerini belirterek, “Bu etkinliği geliştirip bölgeselden uluslararasına taşımak niyetimiz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta Selahattin Başkana ve Battalgazi Belediyesi çalışanlarına, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Mehmet Fendoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Atıcılık kulübüne üye olan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Buranın yapılmasında ve bu aşamaya gelmesinde başta Mehmet Fendoğlu olmak üzere ekip arkadaşları gerçekten gece gündüz demeden çalıştılar. Burada hakikaten Türkiye’de tüm yarışmalara elverişli bir ortam hazırlayıp, bu atış poligonunu hazır hale getirdiler. Atış poligonumuzda Türkiye çapında ve bölgelerarası yarışmalarda da atış yapılmaktadır. Bizim 9.Kervansaray Buluşması dediğimiz Melita’dan Battalgazi’ye Kültür Sanat Tarih Arkeoloji Günleri Çerçevesi içinde bugün bu atış poligonunda da etkinlik var. Bu etkinliğe katılan ve etkinlikte başarılı olan bütün sporcularımızı da kutluyorum. Hakikaten Cuma gününden beri Malatya’da bir bayram havası var. Cuma günü 18.30’da binlerce insanın katılımıyla gerçekten de şimdiye kadar Malatya tarihinde olmamış bir halk katılımıyla ve her düşünceden, her kesimden, her görüşten insanların o kortej yürüyüşüne dahil olmaları, çok önemli bir milli birlik mesajıydı. Malatya açısından, Türkiye’ye verilecek mesaj açısından önemliydi. Bütün siyasi parti il başkanları, tüm dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” diye konuştu.

Sporcular ise, Atış Poligonunun düzenlenmesinde emeği geçen Başkan Gürkan’a teşekkür ettiler.

Yapılan konuşmaların ardından hem trap skeet atışları, hem de okçuluk atışları yapıldı. Başkan Gürkan’da hem trap skeet atışı, hem de ok atışı yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonunda yapılan etkinliğin ardından Şemsiye Sokak’ta Malatya Musiki Cemiyetinin katkıları ile gerçekleştirilen Fahri Kayahan Anısına Türkü Dinletisi etkinliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Gürkan, “Kervansaray Buluşmaları kapsamında sempozyumlar yapıldı, akabinde Hükümet Meydanında Kafkas ekibinin gösterileri, akabinde yine Çöpçüler Korosunun resitalleri gerçekleştirildi. Müzeler Genel Müdürümüz de burada. Birlikte tarihi eserlerimizi gezdik. Kervansaray Buluşmaları kapsamında bir taraftan trap skeet atışları devam ediyor. Bir taraftan okçularımızın atışları devam ediyor. Bir tarafta sokak sporları aktiviteleri burada, Şemsiye Sokakta kültür sanat etkinliklerini insanlarımızla buluşturuyoruz. Etkinliklerimizi şehrin her noktasına taşımaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşma sonrası Malatya Musiki Cemiyeti tarafından Fahri Kayahan anısına türkü dinletisi gerçekleştirildi. Müzik dinletisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.