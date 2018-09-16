Kervansaray Buluşmaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Battalgazi Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kervansaray Buluşması kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kervansaray Buluşması çerçevesinde sağlıklı bir toplum için pedal çeviren onlarca bisiklet tutkunu, Battalgazi Belediyesi önünden Eskimalatyadaki Kervansaray önüne kadar pedal çevirdiler. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da sporculara eşlik ederek pedal çevirdi.

Sağlık bir hayat adına toplumda bisiklet kullanımını arttırmak için böyle bir sportif aktivite gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Gürkan, bunu toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmayı hedef edindiklerini söyledi. Gürkan, bu etkinlikle sportif yaşamın yanı sıra bisiklete binilmesinin de teşvik edilmesi amaçladıklarını belirterek “Bu etkinlikler aynı zamanda Kervansaray etkinliklerinin toplumsal saç ayağının bütün toplumun kesitlerine yansıdığının en temel göstergesidir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı

Tarihi Mustafa Paşa Kervansarayının önünde son bulan bisiklet turu sonrası sporcuları karşılayan Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sporcularla bir süre sohbet ettiler. Bisiklet turu sonrasında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Artık ülke olarak çevreye zarar vermeden ulaşım imkanlarımızı yaygınlaştırmalıyız" dedi. Gürkan açıklamasında, “Melita'dan Battalgazi'ye Kültür-Sanat-Arkeoloji günleri Kervansaray Buluşmaları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz aktiviteler içerisinde bisiklet turnuvası biraz önce belediye binamızın önünde start almıştı. Kervansaray önünde de finiş yaptılar. Bu anlamda sporcularımızın sağlık bir şekilde pedal çevirerek hem sportif yaşamın önemsenip, teşvik edilmesi anlamında çevreye karbondioksit salınımını engelleme noktasında bisikletin teşvik edilip kullanılması adına önemli bir görev ifa ettiler. Bu aktivite ile vatandaşın hem sağlıklı hem de sportif yaşamın yanında kendi işlerimizi kendimiz görerek çevreye zarar vermeyen bir araçla ulaşım imkanlarımızı gidermesi amaçlanmaktadır. Böylece topluma bir mesaj vermenin gayreti içerisindeyiz.. Bu programa katılan tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Furkan beye de bu anlamda böyle bir organizasyonda bizimle birlikte olup paydaş olması dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tür aktivitelerinde her alana her kesime yansıması noktasındaki çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.