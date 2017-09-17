Kervansaray Buluşmaları yoğun katılımla açıldı

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları açıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın da katıldığı ı Kervansaray Buluşmalarının açılış programı yoğun ilgi gördü.

Uluslararası Kervansaray Buluşmalarının açılış programı, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirildi.

Battalgazi mehteran takımı gösterisi ile başlayan program, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi gösterisi ile devam etti. Semah ekibinin semah döndüğü programda, semazenler ise sema gösterisinde bulundu. Güney Osetia Halk Dansları Topluluğu ve Kafkas Yöresel Halk Oyunları gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Kervansaray Buluşmalarının açılış programında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesini mazisine layık istikbale hazırladıklarını belirterek, “Bu azim ve kararlılığımız içinde bu çalışmalarımız devam ediyor. Ben, Kervansaray Buluşmalarının Battalgazimize, Malatya’mıza, ülkemize ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bu konuda ayrıca, Battalgazi’deki bu çalışmaların sadece tarihi eserlerle sınırlı olmadığının altını çizmek istiyorum. Kültür sadece tarihi eserler değildir” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, konuşmasında, tarih bilincine dikkat çekerek, “Bu güzel kadim topraklar içerisinde onlarca medeniyetin izlerini görmek mümkün. Buralarda 7 ila 9 bin yıllık bir tarih var. Dolayısıyla bu tür güzel buluşmalarla bu tarihin izlerine ışık tutacak, tarihe not düşecek ve tarihin izlerini yaşatmış olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, Kervansaray Buluşmalarına katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Belediyeciliğin en önemli ayaklarından bir tanesi Sosyal ve Kültürel Belediyeciliktir. Onun en güzelini bugün burada görüyoruz. Ben bu vesile ile Kervansaray Buluşmalarında bizleri bir araya getiren değerli Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen tüm kardeşlerime hasetsen teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Ali Kaban ise, “Bir dönem Tarihi Kentler Birliği üzerinden Türkiye’de bu tip çalışmaların yapıldığını gördüğümde İçişleri Bakanlığında Mali Daireler Genel Müdürlüğünde çalışıyordum. O dönemde Battalgazi ismini sık sık duyardık. Şimdi şükürler olsun ki bu çalışmaların yapıldığı bu mübarek şehre gelip Vali olduk ve bu çalışmaları yakından görme fırsatı yakaladık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, çok güzel çalışma” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi ilçesinin kadim bir medeniyete ve kültüre sahip olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, “Biz buralarda tarihimizin izlerini görüyoruz. Medeniyetimizin izlerini görüyoruz. Geçmişimizin izlerini görüyoruz. Bu topraklar insanlığın doğduğu ilk topraklardan birisidir. Onun için bizler bu toprakların kıymetini biliyoruz. Bunun yanında bu topraklarda yaşamanın bir bedeli olduğunu da biliyoruz. Ve baktığımız zaman ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün de çok çeşitli saldırılar altında. Kimileri PKK adı altında, kimleri DAEŞ terör örgütü adı altında, kimileri FETÖ terör örgütü adı altında, kimileri DHKPC ve bilmem ne örgütler adı altında bu topraklara, bu insanların birliğine, beraberliğine yönelik her dakika oyunlar kurmaya çalışıyorlar. Ve bizler gerçekten birliğimize ve beraberliğimize, kardeşliğimize bu toprakların mayasına ve köklerine sahip çıktığımızda, Allah’ın izni ile de bu oyunları dün olduğu gibi bugün de boşa çıkartıyoruz. Biz istiyoruz ki gerçekten hem ilimizde hem de 81 ilde huzur içerisinde hizmetlerle anılalım. Ve gerçekten bu hizmetler insanımıza dokunan insan odaklı hizmetler olsun” sözlerine yer verdi.

Konuşmasında, Kervansaray Buluşmalarının önemine değinen Bakan Tüfenkci, “İçerisinde bulunduğumuz şu kültür mozaiği esasında bize hoşgörüyü gösteriyor, birliği ve beraberliği gösteriyor. İnancımıza sahip çıkmayı gösteriyor. Biz istiyoruz ki en kötü günümüz bugün ki gibi olsun. Ve İnşallah sizlerin desteği ile birlik beraberlik ile biz çok daha iyi günlerde buluşacağız. Ben bu vesile ile emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hediye takdimi ve ardından da Geleneksel El Sanatları Sergisinin açılışı yapıldı. Programa katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte protokol üyeleri daha sonra sergiyi gezdi.

Programa, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.