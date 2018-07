‘Keşke’ projesi ile iki çocuğun daha hayalleri gerçekleşti

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden olup bugüne kadar 830 yetim ve öksüz çocuğun hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan ‘Keşke’ projesi kapsamında çocuklarımızın yüzleri gülmeye devam ediyor.

Planlı bir büyümeyle örnek ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak yatırımların hayata geçmesi noktasında yoğun bir çalışma döneminden geçerken, ‘Gönül Belediyeciliği’ kapsamında elini sıkmadığı tek bir vatandaş kapısını çalmadığı tek bir aile bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yerel yönetimlerin asıl hizmet alanının insanların kalbine ve yüreğine dokunan çalışmalar olduğunu söyledi.

Ülke çapında büyük yankı uyandıran ‘Keşke’ projesinin birçok yerel yönetim tarafından uygulandığını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal belediyecilik alanında ödüllendirdiği projemiz, yetim ve öksüz çocuklarımızı sevindirmesinin yanında toplumun tüm kesimlerince takdirle karşılanıyor. Bizim asıl amacımız, insanların kalplerine ve yüreklerine dokunmaktır. Fiziki yatırımlar, binalar, yollar yapılır ancak hemşehrilerimizin kalplerine giden yolda yürüyemezsek, yüreklerine sıcak bir dokunuşta bulunamazsak yatırımların hiç bir anlamı ve değeri olmaz. Toplumda birliği, beraberliği, kardeşliği ve hoşgörü anlayışını daha sağlam temele yerleştirme gayretindeyiz. Her yaştan vatandaşımızın ihtiyaçlarına karşılık verecek projelerimize ayrı bir önem vermekteyiz. Bugüne kadar 830 yavrumuzun hayallerini gerçeğe dönüştürmemizi sağlayan ‘Keşke’ projemizle çocuklarımızın yüzlerinde oluşan tebessüm ve yaşadıkları mutluluk kelimelerle anlatılamayacak kadar kıymetlidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; bizim için bir tebessüm, bir hayır duasını almak yeterlidir. Hemşehrilerimizin gönül dünyalarında yer almak bütün yatırımların önündedir, hizmetlerimizi bu bakış açısıyla sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Keşke’ proje formuna hayallerini yazarak Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne gönderen Buğlem ve Kerem Kaya kardeşlerin isteklerinden haberdar edilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Seyran mahallesinde ikamet eden iki kardeşe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aile sakinleri ve çocuklar tarafından kapıda karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12 yaşındaki Kerem Kaya’ya tablet, krampon ve papağan hediye ederken, 7 yaşındaki Buğlem Kaya’ya ise tablet, spor ayakkabı ve okul çantasını hediye etti. Her iki kardeşe de kitap seti hediye eden Başkan Çınar, kitapların mutlaka okunmasını tavsiye ederken, okunan kitapların yenileriyle değiştireceklerini ifade etti.

Hediyelerine kavuşmanın mutluluğunu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve aile fertleriyle paylaşan Kerem ve Buğlem kardeşlerin yaşadıkları sevinç duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Çocukların güldüğü bir dünyanın daha huzurlu ve güzel olacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Keşke projemiz kapsamında iki yavrumuzun daha isteklerini gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını yaşamaktayız. Kerem ve Buğlem isimli iki yavrumuzun ‘Keşke’ formuna yazdıkları hayallerini kendilerine ulaştırmanın huzuru içerisindeyiz. Bize emanet edilen yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirip kollamalıyız. Çocuklarımızın yüzünde mutluluğu, sevinci ve tebessümü görmek bizim için her şeye değer, yeter ki çocuklarımız gülsün ve geleceğe daha umutlu baksınlar. Bizlerde elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonrada devam ettireceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimiz arasında ‘Keşke’ projesinin farklı bir anlamı ve değeri vardır, çünkü bu projeyle çocuklarımızın yüzünde tebessüm, zihinlerinde geleceğe dair güzel umutlar yeşeriyor. İlçemizin her türlü alanda gelişmesi için çalışırken asıl hizmetin insan odaklı faaliyetler olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık, bizler gönüllerde yer almayı her şeyin üstünde tutan bir hizmet anlayışıyla halkımıza hizmet ediyoruz. Çocuklarımızı vatana, millete ve bayrağına sahip çıkan, okuyan, araştıran ve kendini sürekli geliştiren bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Rabbim tüm yavrularımıza güzel bir gelecek, sağlık ve sıhhat dolu hayatlar nasip etsin” diye konuştu.

Çınar ziyaret sonunda mahalle sakinlerinin yoğun ilgi ve alakasıyla karşılaşırken, oyun oynayan çocuklarla yakından ilgilenip hediyeler dağıttı.