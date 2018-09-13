Keskin, üçüncü kez TESK yönetiminde

Ankara'da gerçekleşen ve Bendevi Palandöken'in yeniden genel başkanlığa seçildiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) genel kurulunda MESOB Başkanı Şevket Keskin'de üçüncü kez yeniden yönetimde yer aldı. TESK Yönetim Kurulu'na seçilen Keskin, Ocak ayında başlayan seçim sürecinin TESK Genel Kurulu ile sona erdiğini ifade ederek “Bu sürecin tüm esnaf ve sanatkar camiasına hayırlı olmasını diliyorum. TESK 20. Genel Kurulu'nda genel başkanımız Bendevi Palandöken ile birlikte yeni dönem yönetim kurulunda esnaf ve sanatkarımıza, ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkar camiasına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TESK dün olduğu gibi bugünde esnaf ve sanatkar camiasının ile Türkiye'nin sorunlarına duyarlı olmaya devam edeceğini belirten Keskin, “Rabbim mahcup etmesin.” diye konuştu.