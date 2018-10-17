Kiraladığı araçla 2 direği yerinden söken sürücü ağır yaralandı

Malatya'da kiraladığı araçla çarptığı iki aydınlatma direğini yerinden söken sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre A.K. kiraladığı (27) 44 EB 985 plakalı otomobil ile Cengiz Topel Caddesi üzerinden Kernek Meydanı istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki iki aydınlatma direğine çarptı.Çarpmanın şiddeti ile aydınlatma direkleri yerinden sökülürken, otomobil bir apartmanın girişinde bulunan demir korkuluklara çarparak durabildi.Kaza da araç sürücüsü A.K. ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi.Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yola savrulan aydınlatma direklerinin TEDAŞ ekiplerince yoldan kaldırıldığı kazayla ilgi polis ekipleri inceleme başlattı.