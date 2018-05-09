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09 Mayıs 2018 17:44

Kiraz aday adaylığı listesini değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, milletvekilliği aday adaylığı listesini değerlendirdi.

Kiraz aday adaylığı listesini değerlendirdi

09 Mayıs 2018 17:44


Parti binasında basın açıklaması düzenleyen Kiraz, Malatya’da beklenmeyen, şaşırtıcı ve herkesin gıpta ile baktığı bir liste oluşturduklarını söyleyerek, milletvekilliği aday adaylığına Malatya’dan 18 kişinin başvurduğunu söyledi. Listedeki isimlerin birbirinden değerli olduğunu aktaran Kiraz, “Aday adayı listemizde kadın adaylar, genç adaylar var. Onun dışında farklı guruplardan iş dünyasından, avukat, mühendis, doktorların var olduğu gibi listemizde, bir taraftan da geçmişte merkez siyasetinde yer almış önemli isimler, milliyetçi yapıda yer almış önemli siyasetçiler partimize yansımış durumda. Bütün Malatyalıların da bu kadroyu heyecanla beklediğini görüyoruz” diye konuştu.


Tüm aday adaylarına başarılar dileyen Kiraz, 24 Haziran seçimlerine CHP olarak güçlü bir şekilde çıkacaklarını söyledi.




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