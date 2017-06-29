Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 17:49

Kiraz hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, bu yılki kiraz hasadının kısmen de olsa çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyleyerek, bundan dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu kaydetti.

Kiraz hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

29 Haziran 2017 17:49


Beraberinde Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ile Yeşilyurt İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ramazan Özerdem ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, Yeşilyurt’ta Haziran ayında başlayan kiraz hasadının sonuna gelindiğini belirterek, kiraz hasadını değerlendirdi.


Macit, konuyla ilgili olarak, "Malatya’mızın önemli ürünlerinden biri kirazdır. Her ne kadar Malatya kayısı ürünü ile anılsa da, kiraz da Malatya için önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi. Türkiye, dünya kiraz ihracatında birinci sıradadır. Malatya’da 3 bin 500 ton kiraz üretimimiz var. Bu yıl kiraz üretimi kısmen de olsa çiftçimizin yüzünü güldürdü" ifadelerine yer verdi.


Kirazının Malatya için önemli ihraç ürünlerinden biri olduğunu belirten, Macit, ”Yüksek rakımlarda ve serin bölgelerde kaliteli kiraz üretiliyor. Yeşilyurt ve civarı kiraz üretimi için önemli bir alan. Dolayısıyla bu alanlarda kiraz üretiminin yaygınlaştırılması lazım. Dünyada bir çok alanda kiraz yetiştirilmesine rağmen ihracatta Türkiye’nin ekolojik şartlarının uyumlu olması nedeniyle 45 ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu


Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise, “Yeşilyurt kirazı ihracatta aranan bir ürün. Bunun asıl sebebi ise aroma bakımından güzel olması ve ilaçlamadır. İlaçlama olayını ziraat odamız kontrolünde, il tarım ve ilçe tarım müdürlüklerimizin teknik, Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyelerimizin de ekonomik destekleri ile yapmaktayız. Bu uygulama insan sağlığına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu noktada Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kayısı hasadının başlamasıyla birlikte üreticilere uyarılarda da bulunan, Başkan Doğan Solmaz, geçmiş yıllarda yaşanan don hasarlarından dolayı stokta kayısı bulunmadığını kaydederek, “Tarım İl Müdürlüğümüzün açıklamalarına göre, kuru kayısı da 140 bin ton civarı bir ürün beklenmekte. Stoklarda kayısı olmadığı için 140 bin ton civarı bir ürün büyük bir rakam değil. Kayısı üreticilerimiz kayısı bol diye ellerindeki malı ucuza satmasın. Bu yıl kayısı para edecektir. Dolayısıyla çiftçilerimiz hemen ürettikleri kayısıları piyasaya sürmesin” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:50
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!