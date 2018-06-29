Kiraz hasadı objektiflere yansıdı

Fotoğraf severler Yeşilyurt’un güzel mekanlarından biri olan Gündüzbey’de bir araya gelerek kiraz bahçelerini ziyaret ederek kiraz toplama, kiraz hasadı, kiraz ilaçlama gibi farklı kareleri objektiflerine yansıttılar. Fotoğraf severleri Kiraz bahçesinde misafir eden sefarettin Sefarettin Şahintürk ise, “Kiraz hasat zamanı devam ediyor. Her gün çalışıyoruz. 10-15 gün daha kiraz toplama işlemi devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa’dan Gündüzbey’e kiraz toplamaya ailesi ile gelen 10 yaşındaki 6. Sınıf öğrencisi Beyaz fotoğraf severlerin ilgi odağı oldu.

Fotoğrafçılık Çalışma Grubu Temsilcisi Ramis Akar, “Malatya Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu olarak, Malatya’mızın belli mekanlarında çekimler yapıyoruz. Malatya’mızın yeni cami, şemsiye sokak, mısır çarşısı, meyve pazarı, bakırcılar çarşısı, kayısı pazarı, Battalgazi ilçemizi (Ulu Cami, Kervansaray, Sanat Sokağı) ve Kale İlçelerimizde (Kayısı Çiçeği, Gün Batımı), fotoğrafları çekerek şehrimizin her alanda tanınmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fotoğrafçılık Çalışma Grubu olarak Malatya’da Kiraz çekimleri gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu. Farklı kareleri objektiflerimize yansıttık. Farklı insanlar ve mekânları tanıma, keşfetme fırsatı bulduk. Bu imkânı sağlayan Büyükşehir Kent Konseyine teşekkür ederiz. Fotoğraf severlerle çekimlerimiz yıl içerisinde farklı mekânlarda devam edecektir” diye konuştu.

Fotoğrafçılık Çalışma Grubu üyeleri ise Malatya Kent Konseyi’nin sanatsal çalışmalara verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.