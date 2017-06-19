Kiraz hırsızlığına karşı ilginç yöntem

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi Cami imamı Turan Ö. cami bahçesinde bulunan kirazların izinsiz koparılmaması için ilginç bir yöntem geliştirdi. Kirazların habersiz koparılmasından hayli rahatsız olan imam, kiraz ağaçlarına çeşitli notlar yazarak, insanlara uyarılarda bulundu.

İmam müftülüğe şikayet edildi

“Kiraz koparma ve derme, haramdır” gibi notlar yazarak bahçedeki kiraz ağaçlarının üzerine asan imama bazı vatandaşlar tepki göstererek konuyu ilçe müftülüğüne taşıdı. Akçadağ İlçe Müftülüğünün ikazı üzerine imam Turan Ö. kiraz ağaçlara astığı notu kaldırdı.