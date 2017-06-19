Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 11:48

Kiraz hırsızlığına karşı ilginç yöntem

Malatya’da bir cami imamı, cami bahçesinde bulunan kiraz ağaçlarındaki meyvelerin izinsiz koparılmaması için ağaçların üzerine uyarı notları yazdı.

Kiraz hırsızlığına karşı ilginç yöntem

19 Haziran 2017 11:48


Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi Cami imamı Turan Ö. cami bahçesinde bulunan kirazların izinsiz koparılmaması için ilginç bir yöntem geliştirdi. Kirazların habersiz koparılmasından hayli rahatsız olan imam, kiraz ağaçlarına çeşitli notlar yazarak, insanlara uyarılarda bulundu.



İmam müftülüğe şikayet edildi


“Kiraz koparma ve derme, haramdır” gibi notlar yazarak bahçedeki kiraz ağaçlarının üzerine asan imama bazı vatandaşlar tepki göstererek konuyu ilçe müftülüğüne taşıdı. Akçadağ İlçe Müftülüğünün ikazı üzerine imam Turan Ö. kiraz ağaçlara astığı notu kaldırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:56
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!