Kiraz, kendini yakmak isteyen çiftçiyi ziyaret etti

Burada konuşan İl Başkanı Enver Kiraz, “Geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Doğanşehir de ziraat bankası önünde hem tütününü hem de kendisini yakmaya çalıştı. Şimdi sağ salim aramızda. Bir yasa çıkardılar. Tütün satışına yasak getirdiler. Şimdi Doğanşehir’de ve Adıyaman’da tütün üreticileri ellerindeki tütünü satamıyor. O dönem bu yasa çıkarsa üreticilerin borç batağına saplanacağını, icra daireleriyle tanışacağını söylemiştik. Maalesef söylediklerimiz çıkmaya başladı. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 250 kilo tütünle yakalanan kişiye 215 bin lira ceza kesilmeye başlandı. Dolayısıyla bu işin ticaretini yapan kişiler gelip bu bölgeden tütün alamıyor. Alıp başka bölgelere götürmek istediklerinde yolda yakalanma korkusuyla kimse tütün alamıyor. Borç her geçen gün artıyor” diye konuştu.