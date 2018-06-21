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21 Haziran 2018 18:16

Kiraz’dan çelenk parçalama olayına ‘provakatif eylem’ değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya’da şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenginin parçalanmasına ilişkin, “Olay tamamen provakatif, bunu yapanların şehit yakınları olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Kiraz’dan çelenk parçalama olayına ‘provakatif eylem’ değerlendirmesi

21 Haziran 2018 18:16


Kiraz, "Genel Başkanımızın gönderdiği çelengin birkaç kişi tarafından parçalandığını görüyoruz, ama bunların kim oldukları ve hangi görüşe mensup olduklarını bilmiyoruz. O konuda bir değerlendirme yapmak doğru değil. Ama tamamen provakatif bir eylem olduğu gözüküyor. Çünkü binlerce kişinin olduğu bir yerde sadece 4 kişinin ortaya çıkarak bunu yapması akıllara provakatif eylem olduğunu getiriyor. Bu kişilerin şehit yakınları olmadığını düşünüyoruz kesinlikle. Çünkü bir şehit ailesi şehitlik mertebesinin farkındadır. Biz onlara çok saygı duyuyoruz. Terör nereden gelirsen gelsin kimden gelirse gelsin her terör bir insanlık suçudur. Bizim bu ülkede şehitlerimize bir borcumuz var. Ben bu vesile ile başta bugünkü şehidimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.




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