Kiraz’dan CHP’li il başkanlarına kayısı ikramı

İstanbul Maltepe’de bulunan Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarına önemli mesajlar verirken CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, toplantısı öncesi katılımcılara Malatya’dan getirilen kayısılardan ikram ederek kayısının faydalarını anlattı.

Burada konuşan Kiraz, il başkanlarının kayısıyı beğendiğini ifade ederek, “İl başkanlarımıza Malatya’nın meşhur kayısından ikram ettik. Kayısının faydalarını tekrar anlattık. Kayısı tüm Türkiye’de Malatya ile özdeşleşmiş durumda. Malatya denilince akla ilk kayısı geliyor. Bir marka olan kayısıya sahip çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.