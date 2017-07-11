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11 Temmuz 2017 12:11

Kiraz’dan CHP’li il başkanlarına kayısı ikramı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 81 il başkanıyla bir araya gelerek adalet yürüyüşünü değerlendirdiği toplantıya katılan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, toplantı öncesi il başkanlarına Malatya kayısısı ikram etti.

Kiraz’dan CHP’li il başkanlarına kayısı ikramı

11 Temmuz 2017 12:11


İstanbul Maltepe’de bulunan Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarına önemli mesajlar verirken CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, toplantısı öncesi katılımcılara Malatya’dan getirilen kayısılardan ikram ederek kayısının faydalarını anlattı.


Burada konuşan Kiraz, il başkanlarının kayısıyı beğendiğini ifade ederek, “İl başkanlarımıza Malatya’nın meşhur kayısından ikram ettik. Kayısının faydalarını tekrar anlattık. Kayısı tüm Türkiye’de Malatya ile özdeşleşmiş durumda. Malatya denilince akla ilk kayısı geliyor. Bir marka olan kayısıya sahip çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.




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