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03 Temmuz 2017 12:27

Kırsal mahallelere 300 otobüs durağı

Şehir içi ulaşımda kalite, konfor ve güvenliği artırmak için bugüne kadar önemli çalışmalar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkezdeki yatırımlarını kırsala da yayıyor.

Kırsal mahallelere 300 otobüs durağı

03 Temmuz 2017 12:27


Vatandaşların toplu ulaşım araçlarını beklerken, mevsimsel olumsuzluklardan etkilenmemeleri için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahallelere 300 adet otobüs durağı yerleştiriliyor.


Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, mahalle muhtarlarının talep ve görüşleri de dikkate alınarak, MOTAŞ ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün koordinesinde durak yerleri belirlenerek, montaj işlemleri başladı.


Bugüne kadar 120 civarında durak yeri tespit edilerek, montaj işlemleri yapılırken, durak tespit ve montaj işlemlerinin merkezden kırsala doğru devam edeceği kaydedildi.


Otobüs duraklarının şu ana kadar Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Pütürge, Doğanyol ve Darende ilçelerinde monte edildiği, yapılan program doğrultusunda Yazıhan, Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde de devam edeceği belirtildi.




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