Kırteke seçim çalışmalarına devam ediyor

AK Parti'den Akçadağ Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Kırteke seçim çalışmalarını hız verdi.

Akçadağ ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulunan Kırteke, "Akçadağ'ın sorunlarını da çözüm yollarını da biliyoruz" dedi.

Ziyaretlerinde büyük ilgi ve sevgi ile karşılan Kırteke, katılımcı, paylaşımcı istişareyi öne alan bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini belirterek "Belediye başkanları halkın vekaletiyle halka hizmete talip kimselerdir.Bu bağlamda ortak akıl ve istişareye önem vereceğiz. Ortak akılla, ortak heyecan oluşturacağız. 'Ben yaptım oldu' mantığı asla olmayacak. Akçadağ'ın geleceğine yönelik karar alırken ilçemizin tüm dinamiklerinin görüşünü alacağız. Sivil toplum örgütlerimizi, meslek odalarını, kamu yararı güden vakıf ve deneklerimizle sürekli istişare içerisinde olacağız. Kentlilik bilinciyle yola çıkarak Akçadağ adına, Akçadağlılık ruhuyla hizmet edeceğiz. Akçadağ'ı başarıya götürecek yol ben değil, biz olmaktan geçmektedir.Akçadağ'da ben anlayışı ile değil, biz anlayışı ile ortak akıl ile Akçadağlılık ruhunun öncüsü olacağız" diye konuştu.