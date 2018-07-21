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21 Temmuz 2018 18:48

Kırteke’ye, TOBB’da görev

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke ,TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyeliğine seçildi.

Kırteke’ye, TOBB’da görev

21 Temmuz 2018 18:48


Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı aynı zamanda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kırteke, TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyeliğine seçildi.


Meclis üyesi seçilen Kırteke, Ankara’da Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu başkanlığında, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş ve Meclis üyelerinin katılımı ile sektörün güncel konularının ele alındığı toplantıya katıldı. Toplantıda uzun zamandır sektörün gündeminde olan ‘Müteahhitlik Hizmet Yasası’ tasarısının tekrar güncellenerek, yeni kurulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin gündemine alınması ele alındı. Kırteke’nin toplantıda sektörde yaşanan sorunları da dile getirdiği öğrenildi.




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