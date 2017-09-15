Kışanak ve Tuncel’in yargılamalarına devam edildi

Güvenlik gerekçesi ile Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4’üncü duruşmasına Kocaeli Cezaevinde tutuklu bulunan Gültan Kışanak ile Silivri Cezaevinde bulunan Sebahat Tuncel katılmadı.

Duruşmaya sanık avukatlarının yanı sıra HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Mehmet Aslan ile HDP ve DBP’liler katıldı.

Mahkemede yaşanan heyet değişikliğinin belirtilmesinden sonra başlayan duruşmada iddia makamı olarak savcılık her iki sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Daha sonra söz alan sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler. Gültan Kışanak’ın avukatlarından Cihan Aydın, müvekkili hakkında milletvekili olduğu dönem ile ilgili 90’a yakın fezlekenin hazırlandığını belirterek, “DTK hakkında verilen bir karar şu ana kadar yoktur. İddianamede yer alan 11 terörist cenazesinin belediyeye ait araçla taşındığına dair suçlamaları da kabul etmiyoruz. Bir belediye o ildeki tüm cenazelerin taşınması işinde mükelleftir. Bu da bu kapsamda yapılmıştır” iddiasında bulundu.

Diğer sanık avukatları da yaptıkları savunmalarda iddianamede yer alan suçlamaların asılsız olduğunu savunarak Kışanak ve Tuncel’in tahliyelerini talep ettiler.

Savunmaların ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti açıkladığı ara kararda, bir önceki duruşmalarda istenilen evrakların takibine, sanıkların yeniden dinlenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Kasım 2017 tarihine erteledi.

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan ve HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş yargılamanın Malatya’da görülmesini eleştirerek, Tuncel ve Kışanak’ın serbest bırakılmasını talep etti.

Sanıklar hakkında 385 yıl hapis talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kışanak için ‘örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ ve 41 kez “örgüt propagandası yapmak’ suçlamalarıyla 240 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sebahat Tuncel hakkında ise ‘örgüte üye olmak’ ve ‘örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 145 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.