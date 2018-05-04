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04 Mayıs 2018 17:00

‘Kitap Getirdim Sana Projesi’ne destekler sürüyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan “Kitap Getirdim Sana Projesi” ne destekler sürüyor.

‘Kitap Getirdim Sana Projesi’ne destekler sürüyor

04 Mayıs 2018 17:00


Bu kapsamda 91 Dev Öğrenci Ortaokulu öğrencileri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek, bağışladıkları kitapları teslim etti. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, "Odamız 27. Eğitim Komitesi tarafından yürütülmekte olan bu projenin amacı, Turgut Özal Araştırma Hastanesi’nde kronik rahatsızlığı ve kanser tedavisi gören çocuklarımızın tedavileri devam ederken bir taraftan akademik eğitimlerini hastanede devam ediyor. Maalesef bunların okulları, hastaneler bunlara dokunmak gerekiyor. Uzun süre tedavi gören çocuklarımızın tedavi süresince kitabın gizemli dünyasında yolculuğa çıkarak satır aralarında umut ve hayallerini besleyeceği bir okuma sürecine dahil etmek, kitaplarla buluşması ve güzel zaman geçirmesi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı. Sadıkoğlu, “’Kitap Getirdim Sana Projesi’” kapsamında kendileri küçük yürekleri büyük 91 Dev Öğrenci Ortaokulu öğrencileri tarafından, hastanede tedavi görmekte olan çocuklarımıza bağışladıkları kitapları getirerek odamıza teslim ettiler. Tedavi gören bu çocuklarımıza manevi açıdan yalnız olmadıklarını hissettirmek adına göstermiş olduğunuz hassasiyete yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.


Öte yandan ‘Kitap Getirdim Sana Projesi’ne destek veren öğrencilerin bağışladığı kitapların arasındaki “Hasta olduğunuz için üzüldüm yanınızdayım” notu ise dikkat çekti.




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