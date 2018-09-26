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Kızık Mahallesinde Aşure etkinliği

Arguvan’ın Kızık Mahallesinde Muharrem Ayı dolayısıyla Aşure etkinliği düzenlendi.

Arguvan'ın Kızık Mahallesinde Muharrem Ayı dolayısıyla Aşure etkinliği düzenlendi. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.


Kızık Mahallesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure Günü, bu yılda çok sayıda konuğun katılımı ile gerçekleştirildi. Programda konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Muharrem Ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Aşure etkinliğine, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Jandarma Komutanı Yusuf Soy, Emniyet Amiri Okan Gündüz, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ekrem Tuncer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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