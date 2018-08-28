Kızılay Başkanı Yalçın’dan bağış değerlendirmesi

Yurt içinde ve yurt dışı 40 ülkede kesim yapan Türk Kızılay’ının yaklaşık 2 milyon insana ulaştığını ifade eden Yalçın, “Ağır bir görevi yerine getirmenin hazzını yaşamaktayız. Her yıl artan vekalet sayımız 2018 yılında da artmaya devam etmiştir. İbadet bilinci ile çıktığımız bu yolda her yıl artış göstermek bizlere olan güveni boşa çıkartmadığımızın bir göstergesi olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Bu yıl geçen yıla oranla kurban bağışı olarak sadece şubelerinde 180 kurban bağışı kabul ettiklerini belirten Yalçın, aynı zamanda kurum telefonlarından ve kurumun resmi internet sitesinden de bağış kabul ettiklerini söyledi. Bu şekilde Türkiye genelinde toplam 135 bin hisse bağışı yapıldığını belirten Yalçın, “Kurban ibadettir, ibadet yerine getirildiği zaman maddi bir kar amacı güdülmez ve tek karımız hayır sahiplerinin hayırlarını yerine ulaştırmaktır. Vebali ağır ama layığı ile yerine getirilen bir ibadetin vermiş olduğu huzur bizlere yetiyor” şeklinde konuştu.

Yurt dışı kesim ve dağıtımların bayram içerisinde yapıldığını aktaran Yalçın, yurt içi kesimlerin ise kurban bereketinin yıl boyu sürmesi amacıyla konserveler halinde yardıma muhtaç ailelere verildiğini dile getirdi. “Bizler hayır bekçileriyiz” diyen Yalçın, bu yılda olduğu gibi gelecek yılda aynı hızla çalışmalara devam edeceklerini belirterek “Rabbim bütün bağışçılarımızdan razı olsun bizlere duydukları güvenden dolayı kendilerine minnettarız” ifadelerini kullandı.

Yalçın, bu yıl da kentin tanınmış isimlerinin Kızılay’ı tercih ettiğini ifade ederek “Bu da bizim için onur verici bir çalışma oldu. Kurban bağışına şehrin önde gelen iş adamları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve siyasiler de katıldı. AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat birer kurban bağışı ile desteklerini gösterdiler. Öte yandan Malatya’nın önde gelen kuruluşlarından ESOB Başkanımız Şevket Keskin, Mim-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kırteke, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, her yıl olduğu gibi bu yılda kurbanlarını Kızılay’a bağışladılar. Bu yıl ilk defa hayata geçirdiği proje ile Malatya’mızın ve Turgut Özal Tıp Merkezinin misafirperverliğini gösterdi. Üniversitemizin konukevinde kalan misafirler için öğretim görevlilerinden Genç Kızılay Malatya aracılığı ile bağışlar alındı. Bu kampanyaya üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tüm aile fertleri adına birer kurban bağışladı. Turgut Özal Tıp Merkezi’nin çiçeği burnunda Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur hayırlı olsun ziyaretinde kurban bağışında bulundu” diye konuştu.