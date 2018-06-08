Malatya’da atıl durumda bulunan eski vagon fabrikasının yerine Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası kurulacak.

Kızılay’ın 52 bin metrekarelik alanda kuracağı fabrika, dünyadaki diğer yardım kuruluşlarının afet barınma ve yerleşim sistemleriyle ilgili ihtiyaçlarını da karşılayacak. Fabrikada, afet konularında Ar-Ge İnovasyon çalışmalarının yapılacağı bir merkez de kurulacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Malatya’daki eski vagon fabrikasında incelemelerde bulunarak Kızılay’ın yeni dev yatırımı hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Bakan Tüfenkci, 1989’da tamamlanan ve atıl durumda bulunan Vagon Onarım Fabrikası’nda incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı’nın özellikle dünyada mazlum ve mağdurlara zamanında yaptığı etkin yardımlarla göz dolduran dünyanın saygın kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisi için önemli gördükleri bir yatırımın başlangıcını yaptıklarını ifade eden Tüfenkci, yıllarca atıl vaziyette olan vagon fabrikasının özellikle Malatya’nın cazibe merkezleri programına alınması ile birlikte Türk Kızılayı tarafından ‘Afet Barınma Sistemleri Fabrikası’na dönüştürüleceğini dile getirdi.

Atıl durumdaki fabrikanın Türk Kızılayı’nın vizyonu ile hem alanın hem de yakın coğrafyanın ihtiyaç duyduğu modern bir tesise dönüşeceğini ifade eden Tüfenkci, "Modern bir fabrikanın temellerini burada yükseltmek istiyoruz. Burası bizim açımızdan hem ihracat noktasında hem de dışa bağımlılık noktasında aynı zamanda yeni bir modellemeyle ihtiyaç sahiplerinin konut ve barınma ihtiyaçlarının çözüldüğü bir yatırım olacak" şeklinde konuştu.

Bu yatırımın Malatya’da hayata geçirilmesinden dolayı da mutluluk duyduklarını belirten Tüfenkci, projenin ülkeye ve Malatya’ya hayır getirmesini diledi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise Özelleştirme İdaresince atıl durumdaki fabrikanın ihalesinin yapıldığını ve kurum olarak verdikleri teklifin olumlu karşılandığını söyledi. Teklifin kuruldan onaylanıp resmilik kazanmasının ardından hızlıca yatırma başlayacaklarına işaret eden Kınık, 52 bin metrekare kapalı alanı olan fabrikanın ilk önce onarımdan geçirilip güçlendirileceğini söyledi. Kınık, fabrikanın içerisinde bir üretim bandı kurulacağını ve afet dönemlerinde ihtiyaç duydukları barınma sistemlerinin bu merkezde üretileceğine değindi. Tesisin Avrupa ve Orta Doğu’daki en büyük üretim alanı olacağını ifade eden Kınık, toplamda bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını dile getirdi.

Suriye’deki kamplara yardım tırı

Öte yandan, Kızılay Malatya Şubesi tarafından toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi de düzenlenen uğurlama programı ile yola çıktı. Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezi tarafından Malatya’daki hayırsever vatandaşların desteği ile toplanan gıda ve yaşam malzemeleri Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın’a teslim edildi. 2 tır dolusu yardım malzemesi daha sonra dualarla Suriye’deki kamplara gönderildi.