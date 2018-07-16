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16 Temmuz 2018 11:48

Kızılay’dan nöbete katılan vatandaşlara ikram

Türk Kızılayı, Malatya’da ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde demokrasi nöbeti tutmak için meydanları dolduran vatandaşlara su, maden suyu, çay ve kahve ikramında bulundu.

Kızılay’dan nöbete katılan vatandaşlara ikram

16 Temmuz 2018 11:48


15 Temmuz demokrasi nöbeti ve anma programı etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığı tarafından 2 gün boyunca nöbete katılan vatandaşlara yaklaşık 5 bin adet çay bin 500 adet kahve, 500 adet çorba, 250 adet su ve 540 adet maden suyu dağıttı.


Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, “Demokrasi nöbetine katılan tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kızılay dün olduğu gibi bugün ve yarında meydanlarda halkın yanında dimdik durmaya halkımızın desteği ile devam edecektir” açıklamasında bulundu.




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