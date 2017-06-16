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16 Haziran 2017 11:14

Kızılay’dan Spor Tırmanışı Boulder milli takımına moral ziyareti

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Kızılay’dan Spor Tırmanışı Boulder milli takımına moral ziyareti

16 Haziran 2017 11:14

Dr. Ahmet Kızılay Spor Tırmanışı Boulder milli takımının hazırlık kampını ziyaret ederek sporculara moral verdi.


Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 13-18 Haziran tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) salonunda düzenlenen "Spor Tırmanış Boulder" milli takım hazırlık kampını ziyaret eden Rektör Kızılay’a antrenör ve sporcular hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Kızılay, sporcuları Malatya’da kalacakları süre zarfında en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, sporculara başarılar diledi. Sporcuların tırmanışlarını bir süre izleyen Rektör Kızılay, daha sonra spor salonunu gezerek BESYO Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu’dan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ziyarette Rektör Kızılay’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat eşlik etti.




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