Kızıldaş'tan adaylık açıklaması

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yerel seçimlerde yeniden aday olacağını söyleyerek, “Arguvan'ı yeniden yönetmeye talibiz, yaptıklarımız ortada” dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İhlas Haber Ajansı Malatya İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Kızıldaş, görev yaptıkları süre içerisinde önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini aktararak hizmetlere devam etmek için yeniden aday olduğunu aktardı.

Kızıldaş, “Geriye baktığınızda Arguvan da birçok şeyi gerçekleştirdik. Daha doğrusu Arguvan da bir ilk gerçekleştirdik. Adaylığımızın ortaya çıkması noktasında bugün gerçekten Arguvan'ı ismine layık şekilde yönetmek ve isminin yakıştığı bir düzeye yükselmekti. İlçemizi türküleri ile kültürü ile bilinen Arguvan'ın fiziki şartlardaki buna yakışır bir şekilde inşa etmebn kti. Bu anlamda da biz üzerimize düşen görevi yaptık. Tabi bir dönem heyelan çalışmaları ile geçti. Yaklaşık 5 yılın bir buçuk yılı böyle geçti. Heyelan raporunun düzgün çıkması için ve ilçemizin taşınabilirlik gibi bir sorunu olmaması durumunda bizde projelerimize başladık. Önceliğimiz tabi Arguvan'ın acil sorunlarını tespit etmek. Bizde aday adaylığımızda ve adaylık sürecinde de tespit ettiğimiz eksikleri gidermek amacı ile yapmış olduğumuz projeleri elden geçirmeye başladık. Ben bunları size kısa başlık halinde ileteyim. Arguvan da konut sorunu ciddi bir sorundu. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor inşaatımız devam ediyor. Başka bir sorun Arguvan'da bir otelimiz, konferans salonumuz ve daha da önemlisi Arguvan'da türküyü çağrıştıran türküyü ifade eden bir mekanın bir yerin olmamasıydı. Bu anlamda Arguvan'a yakışır bir kültür komplesi inşa ettik. Bunu da ‘Kardeş Belediyecilik2 kapsamında Ataşehir Belediyesi yaptı. Ben buradan sizin aracılığınız ile onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabi Arguvan da bugüne kadar ne devlet tarafından ne de özel şahıslar tarafından herhangi bir yatırım yapılmamış bu anlamda da yatırım yapılmadığı içinde gençlerimiz zaten üniversite okuyanlar geri dönmüyor çünkü iş bulma imkanı mümkün değil. İş bulamayan gençlerimiz ise onlarda gene iş alanı olmadığı için çalışabilecekleri bir ortam olmadığı için onlarda daha çok gurbet tercih ederek işte ülkemizin farklı büyük kentlerine gidiyorlar. Bunlarında önüne geçebilmek amacı ile insanlarımıza iş bulmalarını aş bulmalarını eve ekmek götürebilmeleri konusunda gene ortaklardan bir tanesi de hemşehrimiz olan bir girişim grubu ile yüzde elli hissesi belediyemizin yüzde kırk dokuzun girişimci grubu olması ile bir temiz ürünleri fabrikası son aşamaya geldi. Yıl sonuna kadar üretime başlayacak" diye konuştu.