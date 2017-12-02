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02 Aralık 2017 12:07

‘Klinik araştırmalarda eczacının rolü’ konferansı

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından Kariyer Seminerleri kapsamında ‘Klinik Araştırmalarda Eczacının Rolü’ konulu konferans düzenlendi.

‘Klinik araştırmalarda eczacının rolü’ konferansı

02 Aralık 2017 12:07


Eczacılık Fakültesinde düzenlenen konferansa, IQVIA Klinik Operasyonlar Başkanı Eczacı Şeniz Sağol Tüysüz konuşmacı olarak katıldı.


Eczacılık Fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin katılımcı olduğu konferansta, genç eczacılar için kariyer fırsatları ve özel sektör, akademik kurumlar, eczaneler ve devlet kurumlarındaki farklı pozisyonlar anlatıldı.


Konferansta ayrıca eczacı adaylarına klinik araştırmaların düzenleyici kurumları, taraflar, amaçları, araştırma ilacı yönetimi, bilgilendirilmiş gönüllü olur formu, hasta güvenliği ve veri kalitesi konusunda temel bilgi verildi.


Konferansın sonunda klinik araştırmalar sektörünü daha da ileri taşımak amacıyla, sektöre yeni atılacak adayların yabancı dil ve kişisel gelişim alanlarını genişletmeleri için sektörde kariyer yapan meslektaşların deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaşmasıyla farkındalık oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.




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