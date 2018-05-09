Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB Malatya Müdürlüğü işbirliği ile KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “KOSGEB düzenlemiş olduğu destek programları ile kentimizin yatırım ve üretim süreçlerinin büyümesine önemli katkıda bulunuyor. Gerçekleştirilen bu programlar kapsamında firmalarımız KOSGEB’ten alabilecekleri destekler hakkında bilgi sahibi oluyor. Malatya TSO olarak bizler de üretime katkıda bulunacak firmalarımızın bu desteklerden daha fazla faydalanabilmesi için bu tür programlar düzenliyoruz. KOBİGEL Proje Destek Programı kapsamında ilimizde, gıda ürünleri, giyim eşyası, fabrikasyon metal ürünleri, mobilya ürünleri ve makina ekipman ürünleri imalatı sektöründe imalatçı olarak faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü arttırması için 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere 1 milyon TL’ye kadar destek verilmektedir” şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu, KOBİ’lerin ekonominin bel kemiği, büyümenin motoru, istihdamın itici gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olduğunu belirterek, "KOBİ’lerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kalkınmanın önemli bir dinamiği olduğu açıktır. KOBİ’ler, piyasa koşullarına kendilerini uyarlayabilen esnek üretim yapıları ile ekonomik gelişmenin dinamizm kaynağını oluşturmakta, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli roller üstlenmektedir. Ekonomimizin ana dinamosu olan KOBİ’lerimizin, kapasitelerini dijital dönüşümün sağlayacağı avantajları kullanarak geliştirmek, artık her zamankinden de önemli bir hale gelmiştir. Türkiye ekonomisine güç veren işletmelerin yüzde 99’u KOBİ’lerden oluşmaktadır. KOBİ’lerin ekonomideki payı ise toplam istihdamın yüzde 72’si, toplam katma değerin yüzde 50’si, toplam satışların yüzde 62’si, toplam yatırımların yüzde 58’ni, toplam ihracatın yüzde 55’ni oluşturmaktadır. Türkiye ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesinde KOBİ’lerimizin katkısı düşünüldüğünde sürdürülebilir kalkınma için daha fazla bilgi ve teknoloji üretilmesi gerektiği görülüyor. 2018 yılının da güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile kapatılması için KOBİ’lerin yetkinlikleri geliştirilmeli, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeli ve KOSGEB Projeleri’nden üyelerimiz daha fazla yararlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki ise, KOSGEB’in gelecek dönemdeki vizyonu doğrultusunda yerel paydaşların katılımı ile il çalıştayları yapıldığına değinerek, "Bu çalıştaylar sonunda 5 sektör belirlendi. Destek üst limiti olan 1 milyon TL KOBİGEL Programı kapsamında hazırlayacakları projelerle, sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge - sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu program ile ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi için firmalarımızın hazırlayacakları projeler desteklenecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki tarafından katılımcılara KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ve genel destekler hakkında geniş bir sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, sanayici ve işadamları katıldı.