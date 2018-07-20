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20 Temmuz 2018 13:00

Koca: Malatya’ için birlikte çalışacağız

ASRİAD Malatya Şubesi yönetimini ağırlayan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya için sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Koca: Malatya’ için birlikte çalışacağız

20 Temmuz 2018 13:00


Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şubesi yönetimi AK Parti Malatya İl Başkanı Av. İhsan Koca’yı makamında ziyaret etti. Karşılıklı sohbet ve Malatya hakkında istişarelerin gerçekleştiği ziyarette konuşan Şube Başkanı Özel, Koca’yı AK Parti’nin ilk kurulduğundan itibaren tanıdıklarını ve Malatya için yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini söyledi. Koca’nın Malatya sevdalısı biri olduğunu belirten Özel, Malatya’nın sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partiler ile birlikte çalışmalar ve istişareler yapması gerektiğini söyledi. Özel, Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesi olarak şehrin gelişmesi ve ilerlemesi adına üstlerine düşecek her görevi yapacaklarını kaydetti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’da Malatya için hep birlikle çalışmaları gerektiğini ifade ederek, ASRİAD Malatya Şubesinin faydalı bir kuruluş olacağını söyledi. Özellikle işadamları derneklerinin kent için önemli STK’lar olduklarını dile getiren Koca, her konuda sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edeceklerini belirtti. 24 Haziran seçimleri ile birlikte artık Türkiye’de yeni bir yönetim sisteminin hayata geçtiğini de kaydeden Koca, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması adına hep birlikte çalışacaklarını söyledi.


Ziyarete, ASRİAD Malatya Şubesi yönetimi Mehmet Yağmur, Servet Alaca, Sami Daşkıran, Faruk Özdemir, Mehmet Altun, Genç ASRİAD Malatya Şube Başkanı Levent Ruşen Doğan ve Genel Sekreter Seyda Yavaşoğlu’da katıldı.




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