Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 16:23

Koca ve Sadıkoğlu’ndan birlik ve beraberlik vurgusu

MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Koca ve Sadıkoğlu’ndan birlik ve beraberlik vurgusu

11 Temmuz 2018 16:23

Ziyarette her iki Başkan da Malatya için birlikte hareket edeceklerini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı İhsan Koca “Kendileri yakın zamanda Ticaret Odası Başkanlığını üstlenmiş oldular. Bizler de elimizden geldiğince destek olarak Malatya ekonomisinin canlanması için el birliği ile gayret göstereceğiz. Malatyamıza güzel hizmetlerde bulunmanızı temenni ediyorum. Belki de bir takım atılımların şehrimizin ekonomisinin canlandırılmasında öncülük etmiş olacağız. Üstümüze düşen bir şey olursa her daim yanınızdayız. Ben ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Koca’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Sadıkoğlu, Malatya ekonomisi için el ele vererek çalışacaklarını söyledi.


Koca’nın kendilerine ciddi anlamda destek olacağına inandıklarını aktaran Sadıkoğlu, Koca’ya kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç