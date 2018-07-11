Koca ve Sadıkoğlu’ndan birlik ve beraberlik vurgusu

Ziyarette her iki Başkan da Malatya için birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı İhsan Koca “Kendileri yakın zamanda Ticaret Odası Başkanlığını üstlenmiş oldular. Bizler de elimizden geldiğince destek olarak Malatya ekonomisinin canlanması için el birliği ile gayret göstereceğiz. Malatyamıza güzel hizmetlerde bulunmanızı temenni ediyorum. Belki de bir takım atılımların şehrimizin ekonomisinin canlandırılmasında öncülük etmiş olacağız. Üstümüze düşen bir şey olursa her daim yanınızdayız. Ben ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Koca’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Sadıkoğlu, Malatya ekonomisi için el ele vererek çalışacaklarını söyledi.

Koca’nın kendilerine ciddi anlamda destek olacağına inandıklarını aktaran Sadıkoğlu, Koca’ya kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.