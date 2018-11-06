Koca'dan seçim değerlendirmesi

31 Mart Yerel Seçimleri için adaylık başvuru sürecinin başladığını açıklayan Koca, “Bir hafta boyunca devam edecek. Önümüzdeki Pazartesi son müracaatlar olacak. İlçe Belediye Başkanlığı için ilçeye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise İl Başkanlığımıza müracaatlar yapılabilecek. Şuandan itibaren müracaatlarımız başladı ve bu anlamda bu yarışta ben de varım diyen, ben de milletime, hemşehrilerime hizmet etmek istiyorum diyerek yola çıkan tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah hem kendileri için, hem de ilçelerimiz, şehrimiz ve partimiz için hayırlara vesile kılsın. Bu dönem, özellikle ilçe belediyeler için çok yoğun bir aday adaylığı olacağını düşünüyoruz. Yapılan görüşmelere göre değerlendirme yaparsak, yoğun bir aday adaylığı ile karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. Merkez ilçelerimizde belki çok yoğunluk olmayacak ama diğer ilçelerimizde ciddi aday adayları müracaatları olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Görev verilmesi halinde aday adaylığı için başvuru yapmayı düşünüyor musunuz,” sorusuna İhsan Koca, “Biliyorsunuz. 17 Mayıs itibari ile göreve getirilmiş bir İl Başkanıyım. Yeni bir İl Başkanıyım. Bizim aday adaylığı olarak müracaat etme imkanımız söz konusu değil. Belki daha önceden devam eden bir İl başkanlığı süreci olsaydı, Genel Merkezimizin izniyle aday adaylık başvurusu söz konusu olabilirdi ama benim için öyle bir şey söz konusu değil. Kaldı ki diğer ilçe ve il Başkanlarımızın da aday adaylık müracaatı için istifa etmeleri sadece Genel merkezimin iznine tabidir ve onların olur dediği, müsaade ettiği ilçe veya il başkanlarımız istifa ederek aday adayı olabilecekler. Benim için öyle bir şey söz konusu değil. Görevde olan arkadaşlarımız var, müracaat eden arkadaşlarımız var. Biz onlarla bir yarış içerisinde olmayız elbette. Belki onların yanında yer almamız gerekebilir. Biz şuanda İl Başkanı olarak tarafsız bir şekilde aday adaylarımızın müracaatını bekliyoruz. Onların hakkında İlimize, ilçelerimize faydalı olabilecek isimler üzerinde değerlendirmelerimizi araştırmalarımızı yapma çabası içerisindeyiz. Biz şuan teşkilat görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve tüm gayretimizle, tüm azmimizle çabamızla 2019 Yerel Seçimlerinde Malatya'da Ak Partimizin başarı yakalaması yönünde çalışıyoruz” cevabını verdi.

Başvuru sürecinde Büyükşehir ve İlçe Belediye aday adaylığı için belirlenen ücretleri açıklayan Koca, "Büyükşehir Belediyemiz için 10 bin lira ücret söz konusu. Bu resmi hesabımıza yatırılacak, bağış tutarı olacak. İlçelerimiz için Genel Merkezin belirlediği rakamlar var. Bizim şuan 2 büyük ilçemiz var. Nüfusu 200 binden fazla olan iki büyük ilçemiz bulunmakta. Onlar için başvuru ücreti 5 bin lira. Yine aradaki nüfus ölçütüne uymadığı için 50 binden küçük nüfuslu ilçelerimiz için adaylık başvurusu resmi hesabımıza yatırılması gereken aidat ise bin 500 lira. Bunu yatıran hemşehrilerimiz müracaatlarını yapabilecekler. Ama taktir ederseniz, seçim çalışmalarında ciddi masraflar, ciddi giderler söz konusu oluyor. Ben adaylarımızın resmi başvuru aidatının yanında partimize gönüllü olarak bağış yapmalarını bekliyorum” diye konuştu.