Komandolardan silah arkadaşlarına bayrak sürprizi

Türkiye'nin sınır güvenliği için başarıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Astsubay Çavuş Eray Eken, memleketi Malatya'da dünya evine girdi. Sürpriz olarak düğüne katılan Eken'in silah arkadaşları ise damada ve geline Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Türk ordusunun başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Malatyalı Astsubay Çavuş Eray Eken, Alev Dursun ile memleketi Malatya'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Ülkesinin sınır güvenliği için günlerce mücadele eden Astsubay Eken'in silah arkadaşları ise düğüne büyük bir sürprizle katıldı. Ellerinde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı ile salona giren Mehmetçiklerin sürprizi salonda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını gelin ve damada teslim eden Mehmetçikler, silah arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmadı.