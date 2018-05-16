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16 Mayıs 2018 15:15

Konaklılar’dan Unat’a destek

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Konaklılar’dan Unat’a destek

16 Mayıs 2018 15:15

Dönem AK Parti Malatya Milletvekili aday adayı Sabri Unat, Konak Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.


Mahallelilerin yakın ilgi gösterdiği Unat, ziyarette AK Partinin çalışmalarını anlatarak destek istedi. Konaklılara 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahseden Unat, Türkiye’nin içeride ve dışarıdaki düşmanlara karşı büyük mücadeleler verdiğini söyledi.


Türk Milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasından gitmesi gerektiğini aktaran Unat, 2023, 2071 gibi hedeflere daha güçlü bir şekilde ulaşılacağını söyledi.




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