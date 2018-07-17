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17 Temmuz 2018 15:39

Konak’ta altyapı ve üstyapı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Konak bölgesinde Yeni, Bahçebaşı ve Su Mahallelerinde asfaltlama çalışmaları yaptı.

Konak’ta altyapı ve üstyapı yenilendi

17 Temmuz 2018 15:39


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı baştan aşağı yenilen Konak bölgesinin, bozulan yolları sıcak asfalt ile kaplandı. 2.2 kilometre yapılan asfalt çalışmasıyla 3 mahallenin ulaşım sorunu çözüldü.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Konak bölgesine giderek asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Geziye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Naz, Su Mahalle Muhtarı Cemil Yiğit, Bahçebaşı Mahalle Muhtarı İlhami Yumrutepe ile bazı şube müdürleri katıldı.


60 yıllık hatlar yenilendi


Bölge esnafını ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a bölge sakinleri yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Konak’ın Malatya için ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Konak’ın oluşumunu sağlayan 3 mahallenin bütün ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.


Üst yapı çalışmalarını kısa bir sürede tamamladıklarını belirten Başkan Polat, “Yaz ayları üstyapı çalışmalarını yapma noktasında en uygun mevsim. Bizlerde altyapısı bitmiş, düzenleme çalışmaları yapılmış her bölgemizde bu çalışmaları yapıyoruz. Bu yılın planlamasında Konak bölgemizde vardı. Çalışmalarımızın kaliteli olmasına ayrı bir önem veriyoruz. Bu kaliteyi sahada görmek ise bizleri ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.




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